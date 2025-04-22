Samsun Başsavcısı Kılıç, YEDAM’ı Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMACI

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti. Yeşilay tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Ofluoğlu ziyarette YEDAM’da alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılığı yaşayan bireylerin tedavisi için sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

MÜDAHALE PROGRAMLARI

Görüşme sırasında YEDAM sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen, bağımlı bireylere yönelik uygulanan müdahale programları hakkında bilgi verdi. YEDAM’ın mevcut spor ve el sanatları atölyesi yanı sıra, yeni bir müzik atölyesi kurulması için de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saz ve gitar desteği sağlandı. Bu destek, bağımlılıkla mücadelede sanatsal faaliyetlerin önemini vurguluyor.