Haberler

Samsun Başsavcısı Kılıç, YEDAM’ı Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMACI

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti. Yeşilay tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Ofluoğlu ziyarette YEDAM’da alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılığı yaşayan bireylerin tedavisi için sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

MÜDAHALE PROGRAMLARI

Görüşme sırasında YEDAM sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen, bağımlı bireylere yönelik uygulanan müdahale programları hakkında bilgi verdi. YEDAM’ın mevcut spor ve el sanatları atölyesi yanı sıra, yeni bir müzik atölyesi kurulması için de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saz ve gitar desteği sağlandı. Bu destek, bağımlılıkla mücadelede sanatsal faaliyetlerin önemini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta THM Konseri Gerçekleşti

Sivas'ta Türk Halk Müziği korosu, şef Ömer Korçum yönetiminde 'Yörelerimizin Sesi' konseriyle Anadolu'nun zengin türküleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Haberler

Kadıralak Yaylası Mavi Yıldızları Ağırladı

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası, nisan ayında mavi yıldız çiçekleriyle dolarak muhteşem bir mor tabaka oluşturdu. 35 doğasever, bu manzarayı keşfetmek için 15 kilometre yürüdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.