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Samsun Büyükşehir Belediyesi Şenlik Düzenledi

ŞENLİKTE ÇOCUKLARA EĞLENCELİ ETKİNLİKLER SUNULDU

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde çocuklara yönelik bir şenlik düzenledi. “Büyükşehirin ışığı ilçelerimizde parlıyor” temasıyla yapılan etkinlik, Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar için birçok renkli aktivite yer aldı. Oyunlar, animasyon gösterileri, yüz boyama, balon şişirme, bubble show gibi etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca ikramlıklar da sunuldu.

PROTOKOL ÜYELERİ ETKİNLİK ALANINI ZİYARET ETTİ

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Gün boyunca devam eden etkinlikler, çocukların yaz tatilini coşkuyla karşılamasını sağlarken, yıl boyunca biriken stresi atmaları için de fırsat sundu. Etkinliğe katılan çocuklara ayrıca okuma ve boyama kitapları hediye edildi.

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