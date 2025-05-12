Samsun Buz Hokeyi Takımı Başarıları

SAMSUN ERKEK BUZ HOKEYİ TAKIMINDAN büyük BAŞARI

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Erkek Buz Hokeyi Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Finalleri’nde birinci olarak önemli bir başarı elde etti. Kadın takımı ise Türkiye üçüncüsü olarak Samsun’a döndü. 7-11 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Gebze Olimpik Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen final müsabakalarında Samsun, güçlü performansıyla dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılan organizasyonda, erkekler kategorisinde Samsun birinci, Ankara ikinci ve İstanbul üçüncü sırayı aldı. Kadınlar kategorisinde ise İstanbul birinci, Antalya ikinci ve Samsun üçüncü oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Final maçlarının ardından en iyi erkek oyuncu ödülünü Samsun takımından Arda alırken, en iyi kadın oyuncu ödülü Azra Gök’e verildi. Fair-play ödülü ise Erzurum takımına layık görüldü. Samsun GSİM takımının antrenörü Adem Arslan, Samsun’daki görev sürecine dair yaptığı açıklamada, “Samsun’a geleli 1,5 yıl oldu. 6 Şubat depremlerinde Hatay’daki tesisimiz zarar görünce, federasyon antrenörü olarak Mert Sezer hocamla birlikte Samsun’a gönderildik. Burada çalışmalara başladık” dedi.

ANALİG’İN ÖNEMİ

ANALİG hakkında da bilgi veren Arslan, “Anadolu Yıldızlar Ligi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından genç sporcuların gelişimini desteklemek ve iller arası sporcu etkileşimini artırmak amacıyla organize edilen bir altyapı ligidir. Türkiye genelinde farklı branşlarda düzenlenen ANALİG, genç yeteneklerin keşfi ve milli takımlara sporcu yetiştirilmesini hedefliyor. Buz hokeyi organizasyonu 14 yaş altı sporcuları kapsıyor. Bu yılki final etabı Gebze’de gerçekleştirildi. Bu organizasyon, buz hokeyinin Anadolu’da yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. Hem sporcular hem aileleri için unutulmaz bir deneyim yaşandı. Samsun’un erkekler kategorisindeki şampiyonluğu, kentin buz sporlarındaki yükselişini simgeliyor” şeklinde konuştu.