Samsun Çalışma İle İş Kurumu, 2025’te 4.988 kişiyi istihdam etti

YILLIK İSTİHDAM RAPORU AÇIKLANDI

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kamu ve özel sektörde toplam 4 bin 988 kişinin istihdamı sağlandı. Bu kişilerin 2 bin 241’inin kadınlardan oluştuğu dikkat çekerken, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önemli bir istihdam başarısını elde etti. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 25 bin 31 bireysel danışmanlık hizmeti verildi ve 10 bin 710 işyeri ziyareti gerçekleştirildi.

SEKTÖREL DAĞILIM VE ENGELLİLER İÇİN HİZMETLER

Yürütülen çalışmalar sonucunda işe yerleştirilen kişilerin 2 bin 261’i sanayi sektöründe, 2 bin 87’si hizmet sektöründe, 372’si inşaat sektöründe ve 268’i tarım sektöründe istihdam edildi. Ayrıca, İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Engelli İş Koçları, bin 585 engelli vatandaşa bireysel danışmanlık hizmeti sağladı. İş kulübü liderleri ve meslek danışmanları tarafından düzenlenen 255 grup görüşmesinde ise 12 bin 344 kişi ile iletişim kuruldu. Bu kişiler özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama kanalları hakkında bilgilendirildi.

EĞİTİM KURUMLARI VE UYGULANAN PROGRAMLAR

2025 yılı içinde 456 eğitim kurumu ziyaret edilerek öğrencilere ve öğretmenlere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Aktif iş gücü programları kapsamında 220 farklı İşbaşı Eğitim Programı düzenlendi ve toplam 799 kişi bu programlardan yararlandı. Ayrıca açılan 17 Mesleki Eğitim Kursu sayesinde 300 kişiye mesleki beceri kazandırıldı. Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından özel sektör işyerlerine yönelik uygulanan programlar arasında İşbaşı Eğitim Programları, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi yer alıyor. İşverenlere hem maddi destek sağlanıyor hem de istihdama katkı sunuluyor.