Haberler

Samsun Çarşamba’da Kişi Ölü Bulundu

ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ÜZÜCÜ BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Hasbahçe Mahallesi’nde bulunan evinde yaşayan 53 yaşındaki İsrafil Uzunok’u ziyarete giden oğlu, babasını hareketsiz olarak buldu.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Oğlunun durumu haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde Uzunok’un yaşamını yitirdiği belirlenmiş oldu. Uzunok’un cenazesi, olay yerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra otopsi işlemleri için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Dem Parti Vekilleri Basın Toplantısı Düzenledi

DEM Parti milletvekilleri, Ağrı'daki altın madeni projesini eleştirmenin yanı sıra İzmir'deki grev ve 10. Yargı Paketi üzerine de yorumlarda bulundu.
Haberler

EylÜl Kaplan Kayıp, 6 Saatte Bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan, 6 saatlik aramanın ardından akrabasının evinde bulundu. Sağlığı yerinde olan çocuk, hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.