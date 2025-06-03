Samsun Çarşamba’da Kişi Ölü Bulundu

ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ÜZÜCÜ BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Hasbahçe Mahallesi’nde bulunan evinde yaşayan 53 yaşındaki İsrafil Uzunok’u ziyarete giden oğlu, babasını hareketsiz olarak buldu.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Oğlunun durumu haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde Uzunok’un yaşamını yitirdiği belirlenmiş oldu. Uzunok’un cenazesi, olay yerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra otopsi işlemleri için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.