Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda, 579 bin yolcu

SAMSUN-ÇARŞAMBA HAVALIMANI YOLCU TRAFİĞİNDE ARTIŞ

Samsun-Çarşamba Havalimanı, Ocak-Mayıs döneminde 579 bin 770 yolcu ağırladı ve uçak trafiği 6 bin 251’e ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Belirtilen verilere göre; Mayıs ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 115 bin 963, dış hat yolcu trafiği ise 10 bin 862 olarak kaydedildi. Bu ayda toplamda 126 bin 825 yolcuya hizmet verildi.

MAYIS AYI UÇAK TRAFİĞİ

Mayıs ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda bin 439, dış hatlarda ise 99 olmak üzere toplamda bin 538’e ulaştı. Ayrıca, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise mayıs ayında toplamda 1 ton oldu. 5 aylık süreçte yolcu trafiği yarım milyonu aşmayı başardı. Ocak-Mayıs döneminde yolcu sayısı 579 bin 770, uçak trafiği 6 bin 251 ve yük trafiği ise 4 bin 897 ton olarak gerçekleşti. Bu veriler, havalimanının bölgedeki hava trafiği açısından önemini gözler önüne seriyor.