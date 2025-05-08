Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Fuarı Ziyaret Etti

FUAR KATILIMI VE HEDEF BÜYÜTME

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Meclisi, 7-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilen ‘Orta Doğu Gıda Fuarı’na katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edilen fuar, 7 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen bir törenle ziyaretçilere açıldı. Fuara, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve birçok yönetim kurulu üyesi katılım sağladı.

ULUSLARARASI KATILIM VE TANITIM

Gıda, gıda makineleri ve ambalaj sektörlerinin bir araya geldiği fuarda, Türkiye’nin yanı sıra, Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri gibi toplam 24 ülkeden katılımcılar geleneksel lezzetlerini sergiledi. Çarşamba Ticaret Borsası, iş gezisi kapsamında Gaziantep Ticaret Borsası ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek, borsa üyelerinin iş birliklerini artırmayı ve gıda sektöründe yeni ortaklıklar oluşturmayı hedefledi.

İŞ BİRLİKLERİ VE STRATEJİK KONUM

Ziyaret sırasında Çarşamba Ticaret Borsası Heyeti, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik ile istişarelerde bulundu. Başkan Yılmaz, fuarın gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara önemli iş birlikleri kazandıracağını belirtti ve Gaziantep’in gıda sektöründeki stratejik önemini vurguladı. Yılmaz, “Yeni pazar arayışları içerisinde olan ülkemiz için pazar fırsatları oluşturacak adımlar oldukça önemlidir. Orta Doğu Gıda Fuarı, Gaziantep’in ekonomisine katkı sağlayacak ve uluslararası fuarcılıktaki konumunu güçlendirecektir. Bizler de bu kapsamda fındık ve pirinç sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Orta Doğu Gıda Fuarını ve bölge oda borsalarımızı ziyaret ederek olası iş birliklerini değerlendirdik” sözleriyle fuarın önemine dikkat çekti.