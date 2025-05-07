Samsun Çocuk Maratonu Gerçekleşecek

ETKİNLİKLERİN AMACI

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü için çeşitli etkinlikler organize ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Pazar günü “Koş Şampiyon Koş” temasıyla “Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali” etkinliği düzenlenecek. Batı Park Etkinlik Alanı’nda sabah 09.00’da başlayacak olan maratona 1-14 yaş arası çocuklar katılabilecek. Anneler Günü’ne özel olarak düzenlenen bu maratonda, çocuklar kazandıkları madalyaları annelerine, “Bu madalya senin anneciğim” diyerek hediye edecek. Bu organizasyonun amacı, çocuklara spor kültürünü kazandırmak.

YARIŞMA PARKURLARI

Farklı yaş kategorilerine göre düzenlenen parkurlarda, 1-3 ve 4-5 yaş grubu çocuklar aileleriyle birlikte 200 metre koşacak. 6-7 ve 8-9 yaş grubu çocuklar 300 metre, 10-14 yaş arası çocuklar ise 400 metre mesafede yarışacak. Ayrıca, etkinlik kapsamında engelli çocuklar için özel bir parkur da hazırlanıyor.

KAYIT DETAYLARI VE KONSER

Yarışmalara katılım için başvurular, 9 Mayıs Cuma gününe kadar “cocukmaratonu.samsun.bel.tr” internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aynı gün akşam saatlerinde pop müzik sanatçısı Aydilge, Batı Park Etkinlik Alanı’nda sahne alacak ve konser saat 19.00’da başlayacak. Konser, halka açık ve ücretsiz olacak.