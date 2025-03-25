Samsun’da 1,5 Ton Kaçak Midye Yakalandı

KAÇAK MİDYE TACİRİNE OPERASYON

Samsun’da yapılan denetim sırasında İstanbul’dan getirilen 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Havza ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, İstanbul’dan Samsun’a yasa dışı yollarla taşınan 1 ton 500 kilo kara midye bulundu.

DENETİMDE YAKALANDI

Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Karageçmiş mevkisinde ortaklaşa bir uygulama yaptı. Bu uygulama sırasında bir araçta kaçak olarak taşınan büyük miktarda kara midye tespit edildi. Doğal yaşam alanından koparılan 1 ton 500 kilo midye yakalandıktan sonra yeniden denize bırakılarak doğaya kazandırıldı.

Olayla ilgili olarak 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsünün yetki belgesinin bulunmadığı saptanarak kendisine 16 bin 420 TL idari para cezası kesildi.