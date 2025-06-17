Samsun’da 1 Kilo Metamfetamin Bulundu

POLİSİN YAPTIĞI ARAMA

Samsun’da yapılan bir araç aramasında, 1 kilo metamfetamin yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürdürdükleri takip ve çalışmalar neticesinde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan detaylı aramada 1 kilo metamfetamin elde edildi. Bu yakalamanın ardından, araçta bulunan Y.T. (23), M.B. (24) ve M.A.S. (27) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.