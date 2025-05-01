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Samsun’da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

RENKLİ KUTLAMALARLA 1 MAYIS

Samsun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkulu görüntülerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri, Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. İşçi ve emekçiler, Gar Kavşağı’nda toplanarak, Cumhuriyet Caddesi üzerinden etkinliklerin düzenleneceği meydana doğru sloganlar ve pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

İŞÇİLERİN HEYECANI

Yürüyüş sırasında iş kıyafetleriyle katılan madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları, etkinliği izleyenlerin ilgisini çekti. 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin konuşmalarının ardından, kutlama şarkıları ile marşlar söylenerek halaylar çekildi. Etkinlik, bu neşeli atmosferle sona erdi.

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