Samsun’da 1 Mayıs Kutlamaları Gerçekleşti

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMALARI RENKLENİYOR

Samsun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli renkli etkinlikler ile kutlanıyor. Kutlamalar, Samsun’daki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile start alıyor. Gar Kavşağı’nda bir araya gelen işçi ve emekçiler, Cumhuriyet Caddesi boyunca sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüyüş yaparak etkinliğin düzenleneceği meydana ulaşıyorlar.

MESLEK GRUPLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yürüyüş sırasında zaman zaman iş kıyafetleri giyen madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları, katılımcıların ilgisini çekiyor. 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcileri etkinliklerde konuşmalar yaparak kutlamalara katkıda bulunuyor. Gün sonunda katılımcılar, şarkılar ve marşlar eşliğinde halaylar çekerek coşkulu bir şekilde kutlamaları tamamlıyor.