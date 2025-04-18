Samsun’da 1 Milyon 920 Bin Makaron

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da gerçekleştirilen bir operasyonla 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim yaptı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Yapılan denetimler sonucunda 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron bulundu. Operasyon sonucunda 1 kişi yakalanarak yasal işlemler başlatıldı. Soruşturma süreci ise devam ediyor.