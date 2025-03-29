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Samsun’da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

OPERASYONLA ELE GEÇİRİLEN EĞİT ALKOL MİKTARI

Samsun’da gerçekleştirilen bir polis operasyonu sonucunda 1 ton etil alkol ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler kapsamında Canik ilçesindeki bir iş yerinde operasyon yaptı.

KAÇAK ALKOLLE İLGİLİ GÖZALTILAR

Yapılan arama sonuçlarında, 1 ton etil alkol ele geçirildi. Bu alkolün kaçak yollarla temin edildiği değerlendiriliyor. Olayla bağlantılı olarak 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor.

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