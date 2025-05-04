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Samsun’da 1 Ton Etil Alkol Yakalandı

POLİSİN KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Samsun’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda hafif ticari araçta 1 ton etil alkol ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticareti sonucunda oluşabilecek sorunları önlemek amacıyla İlkadım ilçesinde şüpheli araçlara yönelik kontrol uygulamaları düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN ALKOL VE VERGİ KAYBI

Yapılan kontroller sırasında durdurulan hafif ticari araçta, yakıt olarak kullanılan Adblue bidonlarıyla gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi. Bu etil alkolün, yaklaşık 2 bin 500 litre sahte alkol üretebilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor. Operasyon sayesinde, yaklaşık 1 milyon TL değerinde vergi kaybının da önüne geçildi. Olayla bağlantılı olarak 2 kişi yakalanırken, bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Soruşturma süreci devam ediyor.

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