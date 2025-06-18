Samsun’da 10 Gözaltı, 4 Ton Alkol

OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen ve İstanbul ile İzmir’in de aralarında bulunduğu 8 ilde sahte alkol şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, toplamda 4 ton 250 kilogram etil ve metil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği suçlarına yönelik çalışmalar yürütüyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Samsun merkezli olarak İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir adrese yüklü miktarda etil alkol gönderildiği tespit edildi. Adrese yapılan baskında, sahte etil alkol üretimi yapılan bir imalathaneye ulaşıldı. İşyeri içerisinde yapılan aramalarda, 4 ton 250 litre etil/metil alkol, 500 adet 5 litrelik boş bidon, 200 adet bidon kapağı, 2 adet elektrikli sıvı transfer pompası, 1 adet 12 gözlü bidon dolum makinesi ve 6 adet metal damıtma kazanı ile bağlantılı hortumlar ele geçirildi. Tüm malzemeler muhafaza altına alındı.

TOPLAM ELE GEÇİRİLEN MİKTAR

Gerçekleştirilen operasyonun şu ana kadar olan kısmında toplamda 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Söz konusu alkol ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma süreçleri devam ediyor.