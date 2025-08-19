Samsun’da 11 Bin 300 Eczaya El Konuldu

NARKOTİK POLİSİNDEN 11 BİN 300 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da narkotik polisi gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta 11 bin 300 adet sentetik ecza buldu. Olayla ilgili olarak iki kişi yakalandı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA SONUCU

Alınan bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile ilgili yaptığı çalışmalar sırasında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde bir aracı durdurdu. Arama işlemleri sonucu araçta 11 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçtaki C.Ç. (21) ve S.K. (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise hala devam ediyor.