Haberler

Samsun’da 11 Bin 300 Eczaya El Konuldu

NARKOTİK POLİSİNDEN 11 BİN 300 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da narkotik polisi gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta 11 bin 300 adet sentetik ecza buldu. Olayla ilgili olarak iki kişi yakalandı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA SONUCU

Alınan bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile ilgili yaptığı çalışmalar sırasında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde bir aracı durdurdu. Arama işlemleri sonucu araçta 11 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçtaki C.Ç. (21) ve S.K. (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise hala devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor, Fenerbahçe’ye cesaretle karşı çıkacak

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe ile oynayacakları 3. haftada cesur bir oyun sergileyeceklerini ve puan almayı hedeflediklerini belirtti.
Haberler

Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Buca'da boş bir alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Çevredeki esnaflar, atıkların sağlıklarını tehdit ettiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.