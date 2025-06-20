Samsun’da 12 Şüpheli Yakalandı

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, motosikletlerin silindir hacmini usulsüz şekilde artırarak vergi kaybına yol açan 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçları üzerine çalışma yaptı.

USULSUZ UYGULAMALAR TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada, motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinden yararlanmak amacıyla, 50 cc ve altında olan motosikletlerde motor kısımlarının değiştirildiği belirlendi. Bazı bayiler, motosikletlere piston dönüşüm kiti ekleyerek silindir hacimlerinin usulsüzce yükseltildiğini tespit etti. Samsun’un yanı sıra Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından 11 zanlı serbest bırakıldı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Şüphelilerden U.Ö. (31), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilirkişi raporları, 12 motosiklette motor hacminin değiştirilmesi nedeniyle vergi kaybına yol açıldığını ortaya koydu. Olayla ilgili süreç devam ediyor.