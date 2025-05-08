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Samsun’da 133 İşçi Hastanelik Oldu

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDULAR

Samsun’da 10 farklı fabrikada çalışan toplamda 133 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Tekkeköy ilçesindeki sanayi sitesinde yer alan fabrikalarda, aynı yemek firmasından temin edilen öğlen yemeğinde yer alan sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilavdan zarar gören işçiler, saat 17.00 civarında kusma ve mide ağrısı ile halsizlik şikayetiyle hastanelere başvurdu.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Hastanelere başvuran 133 işçi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve iki özel hastanede tedavi edilmeye alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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