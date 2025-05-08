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Samsun’da 133 İşçi Zehirlendi

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İŞÇİLERİN HASTALIK BELİRTİLERİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yer alan sanayi bölgesindeki 10 farklı fabrikada çalışan işçiler, aynı yemek şirketinden aldıkları öğle yemekleri sonrası zehirlenme olasılığıyla hastaneye başvurdu. Menüde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav bulunan öğle yemeğinin ardından, saat 17.00 civarında, birçok işçi mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikâyetlerle hastanelere gitti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplamda 133 işçi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve iki özel hastanede tedavi geliyor. Gerçekleşen bu toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine ilgili yetkililer soruşturma açtı.

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