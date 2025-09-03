Haberler

Samsun’da 14 Bin 331 Hap Ele Geçirildi

OPERASYON SONUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’un Canik ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 14 bin 331 sentetik ecza hap bulundu. İki şahıs bu süreçte gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

GİZLENEN HAPLAR BULUNDU

Yapılan arama sırasında, çatı katındaki kömür çuvalları ve çöp torbalarının içerisinde saklanmış olan 14 bin 331 sentetik ecza hap tespit edildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan iki zanlı emniyete götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Samandağ’da Dalgalar İki Kardeşi Sürükledi

Samandağ'da denize giren İranlı kardeşlerden biri dalgalar tarafından sürüklendi ve yaşamını yitirdi, diğeri kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Gürcistan Hazır, Türkiye ile Oynayacak

Gürcistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Willy Sagnol idaresindeki çalışmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.