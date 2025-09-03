Samsun’da 14 Bin 331 Hap Ele Geçirildi

OPERASYON SONUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’un Canik ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 14 bin 331 sentetik ecza hap bulundu. İki şahıs bu süreçte gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

GİZLENEN HAPLAR BULUNDU

Yapılan arama sırasında, çatı katındaki kömür çuvalları ve çöp torbalarının içerisinde saklanmış olan 14 bin 331 sentetik ecza hap tespit edildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan iki zanlı emniyete götürüldü.