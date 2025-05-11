Samsun’da 145 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da düzenlenen bir operasyonda 145 kilo kaçak tütün bulundurulmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İlgili bilgiler doğrultusunda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde kaçakçılıkla ilgili bir arama gerçekleştirdi.

İKİ ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda, 145 kilo miktarında kaçak tütün tespit edildi. Bu operasyon kapsamında, iki kişi “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla adli işleme tabi tutuldu. Elde edilen bu başarı, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.