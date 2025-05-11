Samsun’da 145 Kilo Tütün Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA KAÇAK TÜTÜN YAKALANDI

Samsun’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla İlkadım ilçesinde bir araçta arama yaptı.

İKİ ŞAHSA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yapılan arama sonucunda 145 kilo kaçak tütün bulundu. Operasyon kapsamında iki şahıs hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçuyla ilgili adli işlemler başlatıldı.