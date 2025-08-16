Samsun’da 16 Milyon TL Hibe Verilecek

TARIMSAL ÜRETİMİ DESTEKLEMEK İÇİN HİBE DESTEĞİ

Samsun’da tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla toplam değeri 32 milyon TL olan iki projeye 16 milyon TL hibe desteği verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, proje sahipleriyle hibe sözleşmeleri imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, imza töreninde desteklenecek projelerin detayları hakkında bilgi verdi.

PROJELERİN DETAYLARI

Bu projelerden biri Bafra ilçesinde “Karbon Ayak İzimizi Azaltma, Çeltik Fabrikası Makine Revizyonu ve Güneş Enerji Üretim Tesisi Projesi” olarak belirlendi. Diğer proje ise Çarşamba ilçesinde “Fındık İşleme Tesisi Kapasite Artırım Projesi” adıyla onaylandı. Yılmaz, bu iki projeyi tamamlama hedefiyle yatırımcılara 16 milyon TL karşılıksız hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu projelerin Samsun’da üretilen ürünlerin katma değerini artıracağını ve hem tarımsal üretime hem de üreticilere önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

DESTEKLERİN ETKİSİ

Yılmaz, “Hibe kapsamında uygulanacak toplam 32 milyon TL tutarındaki 2 projenin tamamlanmasıyla yatırımcılarımıza 16 milyon TL karşılıksız hibe ödemesi yapılacaktır. İlimizde üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, hem tarımsal üretimimize hem de üreticilerimize önemli katkı sağlayacaktır. Projelerin Samsun ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Kabul edilen diğer yatırımcılarla da hibe sözleşmelerinin imzalanmaya devam edeceği bildirildi.