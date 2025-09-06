Samsun’da 16 Yaşındaki H.H.E. Gözaltında

Samsun’da 16 yaşındaki gencin evinde yapılan operasyonda büyük miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, motosikletle taşınan çarşafa sarılı uyuşturucu paketinin izini sürdü. Operasyonda toplam 68 bin 219 adet sentetik ecza hap bulundu. Operasyon anları, polisin kameraları tarafından kaydedildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla Canik ilçesinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Narkotik ekipleri, şüpheli olan 16 yaşındaki H.H.E.’yi takip ederek, onun 20 yaşındaki K.K.’ye çarşafa sarılı bir paket teslim ettiğini tespit etti. K.K., motosikletle olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra polisin takibine yakalandı.

Polisin motosikletin üzerindeki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmalarda paket içerisinde 7 bin 497 adet sentetik ecza hap bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.H.E.’nin evinde gerçekleştirdikleri aramada depo kısmında 7 bin 599 adet hap ve çatı katında ise 32 bin 400 adet hap ele geçirdi. Ayrıca, genç gence yönlendirilen bir kargo paketinin incelemesinde 20 bin 723 adet sentetik ecza hap daha bulundu.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA

Yapılan operasyonda K.K. ve H.H.E. gözaltına alındı. Toplamda 68 bin 219 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.