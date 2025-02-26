Samsun’da 170 Bin Sentetik Hap Yakalandı

İKİZ KARDENİŞLERİN YETKİLİLERDEN KAÇAKCILIK OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda bir operasyon başlattı. Bu operasyon, H.K. (23) ve V.K. (23) isimli ikizlerin il dışından yüklü miktarda sentetik ecza hap getireceği bilgisi üzerine gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYON

Ekipler, ikizlerin İlkadım ilçesindeki ikametgahına bir baskın düzenledi. Bu operasyonda birçok sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan aramalar sonucunda toplamda 170 bin 755 sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili olarak ikiz kardeşler gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.