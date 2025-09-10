Haberler

Samsun’da 18 Bin Extacy Ele Geçirildi

SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİ İKİ BİNADA GİZLENEN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ

Samsun’da narkotik ekipleri, bir evde yaptıkları arama sırasında buldukları şüpheli bir anahtar sayesinde yan binanın çatı katında gizlenmiş olan 18 bin 878 adet extacy uyuşturucu maddesini ele geçirdi. Ekipler, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ ANAHTAR POLİSLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Ü.Ö. (36), Ş.V. (44) ve F.T. (43) isimli şüphelilerin ikametinde arama yaptı. Arama sırasında, kapılara ait olmadığı tespit edilen bir anahtar bulundu. Bu anahtarın, evde kullanılmayan odalara ait olmaması polisi alarma geçirdi. Kısa süre içinde anahtarın yan binanın çatı katına ait olduğu belirlendi.

ÇATI KATINDA YOĞUN UYUŞTURUCU BULUNTUSU

Anahtarla açılan çatı katında yapılan aramada 15 bin 878 extacy hap, 17,48 gram extacy tozu ve 0,39 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

