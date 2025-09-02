Samsun’da 2 kişi yakalandı

SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİ OPERASYON YAPTI

Samsun’da narkotik polisi, şüphe üzerine yaptığı bir operasyonda iki kişiyi 41 gram metamfetaminle yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları H.Ç. (23) ve C.K. (19) isimli şahısların üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada toplamda 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar gözaltına alındı.