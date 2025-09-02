Samsun’da 2 kişi yakalandı

Haberler

SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİ OPERASYON YAPTI

Samsun’da narkotik polisi, şüphe üzerine yaptığı bir operasyonda iki kişiyi 41 gram metamfetaminle yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları H.Ç. (23) ve C.K. (19) isimli şahısların üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada toplamda 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Eskişehir’in Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

Eskişehir, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Törenler, şehrin tarihine olan bağlılığı sergiledi.
Çin Ve Rusya Liderleri Pekin’de Görüştü

Çin ve Rusya liderleri, Pekin'deki bir toplantıda ikili ilişkileri güçlendirme ve yeni iş birliği anlaşmaları imzalama konularını görüştü.

