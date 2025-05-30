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Samsun’da 2 Milyon 260 Bin Kaçak Makaron

KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Samsun’da gerçekleştirilen bir operasyonda 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde durdurdukları bir araçta detaylı bir arama gerçekleştirdi ve bu süreçte büyük miktarda kaçak makaron tespit etti.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Güvenlik güçleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

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