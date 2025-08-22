Samsun’Da 2025’te İlk 6 Ayda 5 Bin Daire

SAMSUN’DA YAPI BELGE SAYISI ARTMAKTADIR

Samsun’da 2025 yılının ilk yarısında toplam 5 bin 572 daire için yapı belgesi verildi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 350 adet artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan yapı izin istatistikleri, ülke genelindeki durumu da gözler önüne seriyor.

TÜİK’in verilerine göre, ülke genelinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 61,8 oranında artarken, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü de yüzde 30,2 oranında yükseliyor. Samsun’da 2025 yılının ikinci çeyreğinde, yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 283, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 3 bin 093 olarak bildirildi.

GEÇEN YILIN VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRMA YAPILIYOR

2024 yılının ilk çeyreğinde Samsun’da 3 bin 910 daire için yapı belgesi verilirken, ikinci çeyrekte bu rakam bin 312 oldu ve 2024 yılının ilk 6 ayında toplamda 5 bin 222 daire belgelenmişti. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise bu sayı 2 bin 479, ikinci çeyreğinde ise 3 bin 093 olarak gerçekleşti. Sonuç olarak, 2025’in ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 350 daha fazla yapı belgesi verilmiş oldu.