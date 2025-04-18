Samsun’da 3 kişi gözaltına alındı

SAMSUN’DA RUHSATSIZ TABANCA VE FİŞEK OPERASYONU

Samsun’da, 7 adet ruhsatsız tabanca ile 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Bu durumla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalara göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Eş zamanlı operasyonlar, Vezirköprü ilçesi ile Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda, şehrin dışından temin edilen ruhsatsız tabancaların Samsun’da satıldıkları belirlenen şahıslara yönelik yoğun çalışmalar yapıldı. Yapılan baskınlarda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şu an için olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma süreci devam ediyor.