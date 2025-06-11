Samsun’da 3 kişi kurtarıldı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Atakum ilçesindeki Yalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında gerçekleşti. İddialara göre, bir sandal alabora oldu ve üzerinde birkaç kişi olduğu görüldü. Durumu fark edenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EĞİTİMLİ EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, detaylı bir araştırma sonucu can yelekli 3 kişiyi ve ters dönmüş sandalı buldu.

KURTARILAN KİŞİLERİN DURUMU İYİ

E.M.T. (21), C.A. (23) ve E.C. (23) isimli 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, bu 3 kişi hastaneye götürüldü. Sandal kıyıya çekilirken, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.