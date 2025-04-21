Samsun’da 3 Kişi Yakaladı

RUHSATSIZ TABANCALARLA YAKALANDILAR

Samsun’da ruhsatsız tabancalara ve tabanca fişeklerine sahip olan 3 kişi, düzenlenen operasyon sonucunda adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla bir çalışma başlattı.

PLANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, il dışından kaçak yollarla temin edilen ruhsatsız tabancaların Samsun’da satıldığı tespit edildi. Vezirköprü ilçesi ile Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan tarihinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

GÖZALTINA ALDIRILAN ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında M.Ö., Ü.T. ve S.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen sorguların ardından, bu sabah söz konusu şahıslar Vezirköprü Adliyesi’ne sevk edildi.