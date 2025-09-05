Samsun’da 3 Milyon 780 Bin Makaron!

KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Samsun’da polis ekipleri, yaptıkları takip sonucunda bir araçta 3 milyon 780 bin adet kaçak makaron yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamulleri sevkiyatının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, Ankara yolu üzerinde şehir girişinde bir kamyonu durdurdu.

VERGİ KAYBINI ÖNLEMEK

Kamyonda yapılan aramalarda, 3 milyon 780 bin adet kaçak makaron ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. Olay sayesinde yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’lik bir vergi kaybının önlenmiş olduğu bildiriliyor. Şüpheli H.G. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.