Samsun’da 3 Ton Midye Ele Geçirildi

YASA DIŞI MIDYE AVCILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Samsun’da gerçekleştirilen iki ayrı baskında, Çanakkale’ye gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi. İlgili sorumlulara 150 bin 280 TL idari ceza uygulandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Mart tarihlerinde yasa dışı midye avcılığına karşı operasyon yapma kararı aldı. İki ayrı düzenlenen baskın sonucunda, Samsun’dan Çanakkale’ye sevk edilmek için hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi (donax trunculus) ele geçirildi. Yapılan incelemelerde bu tür yasa dışı avcılığın Samsun’da ilk kez gerçekleştiği belirlendi. Toplamda 150 bin 280 TL para cezası alan sorumluların ardından, ele geçirilen midyeler doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

DENİZ POLİSİNDEN KONTROL FAALİYETLERİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi, yasaklı türlerin korunması ve su ürünleri avcılığına yönelik kontrol çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu. Deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için benzer operasyonların devam edeceği bildirildi.

BEYAZ KUM MIDYESİ: EKOSİSTEM TEHDİDİ

Beyaz kum midyesi, özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yaygın bir şekilde bulunan ve deniz ekosistemi açısından büyük öneme sahip bir tür. Filtre beslenme yöntemiyle sudaki plankton ve organik maddeleri süzen bu midyeler, aşırı ve kontrolsüz avcılık nedeniyle tehdit altında kalabiliyor. Bu durum yalnızca midyelerin değil, onlara bağımlı diğer deniz canlılarının da ekosistemde olumsuz etkilenmesine sebep olabiliyor.