Samsun’da 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, “İstiklal Madalyası İzinde Kurtuluş Yolu Yürüyüşü” ile coşku içinde kutlandı. Yürüyüş, Samsun Müzesi’nden başlayarak Kurtuluş Yolu güzergahında gerçekleşti. Askeri bando eşliğinde yapılan bu yürüyüşe, protokol üyeleri, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan personel, bayrak ve flama takımları, askeri erkan ve gaziler katılım gösterdi.

TÖREN VE DUA

Tütün İskelesi’nde sona eren yürüyüş sonrası düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için dua edildi. Vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte yaşadı. Program, havai fişek gösterisiyle noktalandı.

PROGRAMA KATILIMCI İSİMLER

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.