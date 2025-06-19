Samsun’da 4 Araçla Kaza Oldu

KAZA AYRINTILARI

Samsun’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Şabanoğlu Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Emir Kahya’nın sürdürdüğü 55 VG 092 plakalı otomobil, Mustafa Güngör’ün kullandığı 55 AKU 654 plakalı otomobile, ardından da Celil Yıldız’ın yönetimindeki 02 ADB 820 plakalı hafif ticari araca ve son olarak Ufuk Dal yönetimindeki 55 NP 792 plakalı otomobile çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Zincirleme kazada yaralanan Fatma Dal ile Büşra Dal, olay sonrası hızlıca ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazanın ardından, olayın detaylarını araştırmak üzere polis ekipleri inceleme başlattı. Bu olay, bölgedeki trafikteki riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.