Samsun’da 4 Ruhsatsız Tüfek Bulundu

ŞÜPHELİLERDEN RÜHSATSIZ TÜFEKLER!

Samsun’da gerçekleştirilen bir operasyonda, üç şüpheli şahısın evlerinden dört ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik bir çalışma yapıyor.

PARALEL ARAMALARDA TÜFEKLER VE FİŞEKLER BULUNDU

Eş zamanlı yapılan arama işlemleri sonucunda, dört ruhsatsız av tüfeği ile birlikte otuz adet av fişeği bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Ş.A. (71), Ş.A. (52) ve M.A. (61) hakkında, 6136 sayılı kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen silahlar ve fişekler ise kriminal inceleme için gönderildi.

MÜCADELE SÜRECEK

Yetkililer, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurma konularında mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü belirtiyor.