Samsun’da 41 BİN 400 Kaçak Makaron

POLİS OPERASYONU SONRASI KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da gerçekleştirilen polis operasyonlarında toplam 41 bin 400 adet kaçak makaron tespit edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele uygulamaları çerçevesinde Atakum ilçesine odaklandı. Yapılan incelemelerde ayrıca 2 bin 600 adet makaron sigara da ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Söz konusu operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Elde edilen bu kaçak ürünler, yürütülen savaşın etkinliğini gösterirken, benzer çalışmaların devam edeceği belirtildi.