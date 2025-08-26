Haberler

Samsun’da 45 Bin Hap Ele Geçirildi

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da bir evin çatı katında 45 bin sentetik hap ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Hızla harekete geçen ekipler, İlkadım ilçesinde 27 yaşındaki Y.G.S. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, evin çatı katında kömür çuvalları ve çöp torbalarının içine gizlenmiş 45 bin sentetik hap tespit edildi. Y.G.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Teknofest İha Yarışması Sakarya’da

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, HAVELSAN ve T3 Vakfı iş birliğiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, 15 üniversite takımının katılımıyla düzenleniyor. Takımlar, geliştirdikleri İHA'larla görevlerini tamamlayacak.
Haberler

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.