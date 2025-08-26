Samsun’da 45 Bin Hap Ele Geçirildi

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da bir evin çatı katında 45 bin sentetik hap ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Hızla harekete geçen ekipler, İlkadım ilçesinde 27 yaşındaki Y.G.S. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, evin çatı katında kömür çuvalları ve çöp torbalarının içine gizlenmiş 45 bin sentetik hap tespit edildi. Y.G.S. hakkında adli işlem başlatıldı.