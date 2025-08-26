Samsun’da 45 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da bir çatı katında yapılan operasyonda, içinde 45 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulunan çuvallar ve çöp poşetleri ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALMA VE ARAMA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi için yürütülen çalışmalar sırasında İlkadım ilçesinde bulunan Y.G.S. (27) isimli şahsın evine baskın düzenledi. Yapılan aramada, çatı katında kömür çuvalları ve çöp torbaları arasında gizlenmiş halde 45 bin adet sentetik ecza hap bulundu.

SORGULAMA VE ADLİ SÜREÇ

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.G.S.’nin, polisteki sorgulaması tamamlandıktan sonra bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.