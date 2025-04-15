Samsun’da 47 Sikke Ele Ge geçirildi

JANDARMANIN OPERASYONU

Samsun’da jandarma ekiplerinin sürdürdüğü takip sonucunda, 47 adet sikke ve tarihi eser özelliğinde 2 obje ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba JASAT ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ordu’dan Samsun’a seyahat eden bir aracı Çarşamba ilçesinde durdurup arama yaptı.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLER

Gerçekleştirilen aramada, toplamda 47 adet sikke ve 2 adet tarihi eser niteliğinde obje bulundu. Olayla bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.