Samsun’da 492 hap ve silah ele geçirildi

POLİS OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Samsun’da düzenlenen polis operasyonunda, cips paketine gizlenmiş 492 sentetik ecza hap ile birçok ruhsatsız silah ele geçirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos’ta yapılan çalışmalarda şüpheli kişilerden M.K.K.’nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek buldu. U.T.Ç. adlı şahsın üzerinde ise 3 ruhsatsız tüfek ve 50 kartuş bulundu. Ayrıca, E.A. isimli kişinin üzerinde 1 kurusıkı tabanca ve 41 fişek tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında R.A. tarafından cips paketine gizlenmiş halde bulunan 492 sentetik ecza hap ise dikkate değer bir bulgu oldu. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, “Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları ve uyuşturucuyu tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz” diyerek denetimlerin devam edeceğini açıkladı.