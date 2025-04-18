Samsun’da 50. Yıl Kutlaması Yapıldı

SAMSUN OF ÇAYKARA KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN 50. YILI

Samsun Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Program, dernek başkanı Osman Nuri Sarı’nın kentte bulunana bir otelde gerçekleştirdiği konuşma ile başladı. Sarı, derneklerinin 610 kayıtlı üyesinin yanı sıra 3 bine yakın gönüllü üyesi ile aktif olarak faaliyet gösterdiklerini belirtti. Her yıl çok sayıda üniversite öğrencisi, ihtiyaç sahibi aileler, gaziler, şehit aileleri ve yetimlere çeşitli yardımlar sağladıklarını ifade etti.

KÜLTÜREL MİRAS VE DAYANIŞMA VURGUSU

Sarı, yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Kültürümüzün asli unsurları unutulmamalı, gençlere aktarılmalıdır. Bizler atalarımızdan kalan kültürel mirası çocuklarımıza ve torunlarımıza aktararak yaşayan bir şehrin çocuklarıyız. Derneğimizin kuruluş amaçlarından biri de budur. Biz bu şehirde üretiyor ve bu şehirde tüketiyoruz.” dedi. Açıklamalarında, derneğin kuruluşunda emeği geçen vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerken, son dönemde kaybettikleri Volkan Konak’ı da anabileceklerini belirtti.

Sarı, ayrıca derneğin tüm bağışçılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Programda, merhum Cemal Yeşilyurt’un torunları Mesut, Merve, Onur ve Meltem Yeşilyurt’a, merhum Mustafa Kemal Şahin’in oğlu Cihan Şahin’e, dernek başkanlarından Yusuf Kemal Uludoğan ve Hamit Soylu’ya teşekkür plaketi verildi. Etkinlikte halk oyunları gösterisi düzenlendi, atma türkü geleneği canlandırıldı. Sanatçılar Mustafa Topaloğlu, Mesut Uçar ve Ekin Uzunlar da sahne aldı. Programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte birçok davetli katıldı.