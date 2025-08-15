Samsun’da 6 Dolandırıcı Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMALAR

Samsun merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu neticesinde gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” suçuna odaklanan çalışmalarıyla dolandırıcılara güçlü bir darbe indirdi. Dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayarak kendilerini “polis” ve “savcı” olarak tanıttıkları, “Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz” şeklindeki yalanlarıyla insanları kandırdıkları belirlendi. Bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE OPERASYON

Yapılan çalışmalarda, 8 şüpheliden birinin cezaevinde olduğu anlaşıldı. Diğer 7 şüpheliyi yakalamak amacıyla Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde salı sabahı saat 05.30’da eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adres aramalarında ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişinin tutuklanmasına karar verdi.