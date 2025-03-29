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Samsun’da 600 Kilo Kaçak Midye Yakalandı

KAÇAK MIDYE OPERASYONU

Samsun’da yapılan bir operasyonda, park halindeki bir kamyonette 600 kilo kaçak kum midyesi ele geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte bir çalışma gerçekleştiriyor. Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi Köprüsü altında bulunan kamyonette, 600 kilo kaçak ‘kum şırlanı’ olarak bilinen midyeler tespit ediliyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ele geçirilen midyeler, polis ekipleri tarafından denize bırakılıyor. Ayrıca, kaçak avcılık yapan dört kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 151 bin 80 TL idari para cezası uygulanıyor. Bu operasyon, kaçak avcılıkla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gösteriyor.

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