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Samsun’da 648 ecstasy hap bulundu

POLİS OPERASYONUNDA ECSTASY HAP YAKALANDI

Samsun’da gerçekleştirilen polis operasyonunda, meyve suyu kutuları içerisinde gizlenmiş toplamda 648 adet ecstasy hap bulundu. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ 38 DİĞERİ 20 YAŞINDA

Operasyonda N.Y. (38) ve B.K. (20) isimli şüphelilere yönelik yapılan üst ve ev aramalarında, meyve suyu kutuları içindeki 648 ecstasy hapın yanı sıra 7,85 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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