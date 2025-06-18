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Samsun’da 7.500 Uyuşturucu Hap Bulundu

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir iş yeri ve evde gerçekleştirilen aramalarda, kutular içinde 7 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulundu. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlkadım ilçesinde V.U. (39) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 7 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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