Samsun’da 7 bin 500 hap ele geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, bir iş yeri ve evde yapılan aramada 7 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.

İlkadım ilçesinde V.U. (39) isimli şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 7 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise devam ediyor.