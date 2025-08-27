Samsun’da 7 Kişi Gözaltına Alındı

OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda, biri firari hükümlü olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik, Bafra ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı bir şekilde operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI GÖZALTILAR

Gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 419 sentetik ecza hapı, 13,25 gram sentetik uyuşturucu madde, 6 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 40 adet tabanca fişeği ve 12 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda, “uyuşturucu madde kullanmak” sebebiyle 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü de dahil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.